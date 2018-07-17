В ЕАЭС утверждены правила формирования реестра экономических операторов

17 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила формирования, ведения и использования общего реестра уполномоченных экономических операторов (УЭО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ регламентирует реализацию общего для стран ЕАЭС процесса формирования и ведения реестра УЭО, а также представление сведений из него уполномоченным органам государств объединения, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, использующим в своей деятельности такие сведения, - пояснили в ЕЭК. - В частности, в правилах описан процесс передачи в ЕЭК необходимых для формирования общего реестра об УЭО сведений от национальных таможенных служб, автоматическое формирование общего реестра на основе поступившей в комиссию информации, представление данных из общего реестра уполномоченным органам по запросам их информационных систем, а также опубликование реестра на информационном портале союза и предоставление доступа к нему".

На уровень национальных таможенных органов передаются функции представления в ЕЭК сведений о включении юридических лиц в реестр, исключении из него, приостановлении или возобновлении деятельности в качестве УЭО, а также об изменении сведений о юридических лицах в реестре государства-члена.

"Кроме этого, в задачи национальных таможенных органов войдет запрос даты и времени обновления общего реестра, сведений из него, информации об изменениях и получение данных. ЕЭК в свою очередь отвечает за формирование и ведение общего реестра, обновление сведений, информирование по запросам заинтересованных лиц об изменениях, опубликование на информационном портале союза актуализированных сведений и представление данных по запросам информационных систем уполномоченных органов", - добавили в пресс-службе.-0-