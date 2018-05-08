В первом белорусско-японском экономическом форуме примут участие более 200 бизнесменов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом белорусско-японском экономическом форуме, который пройдет 9-11 мая в Токио и Осаке, примут участие более 200 бизнесменов. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

"Ожидается участие более 200 бизнесменов из двух стран, в том числе из Беларуси около 30 человек", - сообщил Руслан Есин.

Среди белорусских участников форума - представители предприятий тяжелой и легкой промышленности, производители фармацевтической, мясо-молочной и кондитерской продукции. По словам дипломата, часть из них уже успешно сотрудничает с японскими партнерами.

"Отдельные предприятия делают первые шаги в Японии, и еще рано говорить о заключении контрактов. Вместе с тем наши компании рассчитывают на форуме найти новых партнеров", - отметил посол.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-