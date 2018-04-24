В Послании Президента обозначен курс на дальнейшую либерализацию экономики - директор бизнес-инкубатора

24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Послании Президента обозначен курс на дальнейшую либерализацию экономики. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор инкубатора малого предпринимательства ООО "Правовая группа "Закон и порядок" Михаил Кейзеров.

"В своем Послании глава государства четко обозначил курс на дальнейшую либерализацию в экономике, создание условий для развития бизнеса и снятия излишних бюрократических барьеров", - подчеркнул Михаил Кейзеров. При этом он обратил внимание на последовательность и взвешенность таких решений со стороны белорусского лидера: впервые импульс к либерализации экономики, улучшение условий для работы бизнеса был дан в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году. Как результат - к концу года вышли революционные документы (декрет №7 "О развитии предпринимательства", декрет №8 "О развитии цифровой экономики"), которые кардинально изменили бизнес-климат в стране.

"И люди поверили главе государства", - подчеркнул собеседник. В качестве показательного примера он привел деятельность собственной организации: с выходом документов в инкубаторе малого предпринимательства активизировалась регистрация новых юридических лиц, намеренных осуществлять свою деятельность в рамках этих декретов. "Это яркий пример материализации слов Президента, которая привела к созданию новых предприятий, производств и рабочих мест", - констатировал он.

Михаил Кейзеров убежден, что нынешнее Послание Президента будет способствовать дальнейшему раскрепощению частных инициатив. "Правильно говорит глава государства: в наших людях скрыт огромный предпринимательский потенциал, им просто надо дать работать, тогда малый бизнес поднимет экономику страны на совершенно новый уровень", - заключил эксперт.-0-