В правительстве пояснили причины снижения средней зарплаты в Беларуси в сентябре

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел сегодня рабочее совещание по заработной плате в стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Данные по зарплате за сентябрь оказались гораздо ниже оценки правительства. "Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила Br1032, хотя и снизилась к уровню августа", - подчеркнул Сергей Румас.

При этом он обратил особое внимание, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг Br746. По его словам, это несколько ниже прогноза правительства. В результате такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.

"Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной", - резюмировал премьер-министр.

Вопрос возвращения к динамике роста заработной платы будет рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров.-0-