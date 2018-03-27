В Совмине пояснили особенности деятельности с использованием криптовалют после вступления в силу декрета №8

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Министров пояснили особенности деятельности с использованием токенов после вступления в силу декрета №8 "О развитии цифровой экономики", сообщили БЕЛТА в правительстве.

Декрет Президента от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики", направленный на дальнейшее развитие Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в стране, вступает в силу 28 марта.

В числе нововведений декрета кардинально новые как для Беларуси, так и для большинства иностранных государств правоотношения по использованию перспективных технологий блокчейн и цифровых знаков (токенов). В развитие декрета для целей проведения банками операции с цифровыми знаками (токенами) приняты изменения в инструкцию Нацбанка о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Постановлением Минфина утвержден Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)".

Для соблюдения законодательства при осуществлении видов деятельности, предусматривающих использование криптовалют и иных токенов, в бизнес-проектах заявителей должны быть предусмотрены исчерпывающие меры, направленные на решение комплекса вопросов. Среди них - обеспечение выполнения международных обязательств Беларуси в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выполнение рекомендаций FATF (в том числе порядок идентификации клиентов и т.п.); достаточные гарантии финансовой устойчивости организаций - резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующие виды деятельности, меры и порядок финансового покрытия возможных рисков, возмещения потенциального ущерба, иные меры по защите прав и законных интересов клиентов - физических и юридических лиц. Должны быть приняты меры по обеспечению технологической безопасности - защита от кибератак, иного несанкционированного воздействия, аудит используемых информационных систем, возможность предоставлять отчетность о совершаемых операциях на систематической основе и иное; организационно-технические, кадровые и правовые меры в целях надлежащей организации всех управленческих и бизнес-процессов в рамках соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством и лучшими примерами международной практики; иные объективно необходимые меры с учетом специфики соответствующего вида деятельности.

Кроме того, декрет №8 продлевает срок действия специального правового режима ПВТ до 1 января 2049 года с учетом целого ряда новаций. Так, значительно расширяется перечень видов деятельности резидентов парка - до 36. Предусматривается комплекс норм, в том числе налогового характера, направленных на развитие продуктовой модели в стране.

В правовую практику резидентов ПВТ смогут войти ставшие уже международным стандартом инструменты совершения инвестиционных сделок, например, договор конвертируемого займа, опцион, соглашение о возмещении потерь, а также новый для международного сообщества способ совершения (исполнения) сделок - смарт-контракт. Существенно упрощаются процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма резидентами парка иностранных специалистов, предусматриваются меры по развитию ИТ-образования в ПВТ. В декрете решаются многие вопросы, обусловленные более чем десятилетней практикой применения законодательства о Парке высоких технологий.

"Уже само принятие декрета обусловило рекордный рост желающих вступить в Парк высоких технологий. Так, всего лишь за первый квартал текущего года число компаний - резидентов парка увеличилось на четверть. Сфера их технологической компетенции - это, в первую очередь, искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, технологии дополненной реальности", - отметили в правительстве.-0-