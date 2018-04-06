Василий Жарко поручил выстроить четкую стратегию по наращиванию экспорта белорусских лекарств

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко поручил выстроить четкую стратегию по наращиванию экспортных поставок белорусских лекарственных средств. Об этом он заявил на республиканской научно-практической конференции с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь", которая проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо выстраивать долгосрочные торговые отношения с покупателями белорусских лекарственных препаратов, активно расширять географию поставок. Главой государства поставлена задача - экспорт лекарственных средств в 2022 году должен быть на уровне не ниже 50% от объема производства. До конца текущего года необходимо пересмотреть все производственные программы, выстроить четкую стратегию достижения поставленных целей", - сказал Василий Жарко.

Фармацевтический рынок Беларуси на современном этапе представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих сегментов национальной экономики, отметил вице-премьер. По его словам, за последние пять лет удалось провести масштабную модернизацию и техническое переоснащение действующих производств, создать новые предприятия. Это способствовало ежегодному наращиванию объемов производства, увеличению поставок лекарственных средств на внутренний и внешний рынки.

Сегодня фармпредприятия демонстрируют одни из самых высоких в стране показателей экономической эффективности. За пятилетний период объем производства фармпродукции в стране увеличился в долларовом эквиваленте более чем в 1,7 раза. Успешно выполнено поручение главы государства по увеличению доли белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке. Их удельный вес в стоимостном выражении в 2017 году составил 53,7%. На треть увеличился объем поставок на экспорт. По итогам 2017 года эта цифра составила $147,9 млн.

В стране ежегодно регистрируется и осваивается производство более 100 наименований новых лекарственных средств.

"Основной задачей современной фармацевтической промышленности Беларуси является переход на инновационную модель развития, включающую освоение нового поколения лекарственных средств, более активное развитие биотехнологий и цифровизацию отрасли", - отметил Василий Жарко. По его словам, необходима более серьезная отдача от белорусской науки. Важно привлекать молодые амбициозные кадры, способные эффективно решать задачи по созданию оригинальных лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Необходимо четко выстроить работу с потенциальными инвесторами.

На конференции представители заинтересованных ведомств и фармацевтических компаний обсуждают проблемные аспекты отрасли, которые нуждаются в доработке и последующем отражении в национальных нормативных правовых актах. По итогам конференции будет принята резолюция, где будут отражены необходимые мероприятия по созданию и развитию инновационной экспортно-ориентированной фармацевтической промышленности Беларуси.-0-