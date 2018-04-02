ВБ и Минлесхоз подпишут соглашение о выделении допсредств на развитие лесного сектора Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства на следующей неделе подпишут соглашение о выделении дополнительных 12 млн евро на развитие лесного сектора Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В Министерстве лесного хозяйства состоялась встреча с группой специалистов Всемирного банка. Она прошла во время официального визита экспертов международной финансовой организации в страну, посвященного среднесрочной оценке проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь".

"В апреле 2015 года между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о займе к данному проекту. МББР предоставил нашей стране заем на сумму $40,714 млн. Проанализировав ход выполнения проекта, в марте 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение нашей стране дополнительного финансирования в размере 12 млн евро. Ожидается, что подписание соглашения о выделении дополнительного финансирования проекта состоится уже на следующей неделе", - отметили в пресс-службе.

В Минлехсозе пояснили, что средства займа МБРР были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. "Дополнительное финансирование позволит увеличить масштабы отдельных мероприятий, инициированных при первоначальном проекте", - уточнили в ведомстве.

"В апреле мы сдаем первый комплекс, построенный за счет средств Всемирного банка. Я лично в пятницу был в Ивацевичах, где сейчас ведется наладка оборудования. Строятся еще два центра - в Глубоком и Щомыслице. И хочу сказать, что мы полностью удовлетворены и выбором подрядных организаций, и ходом строительства", - подчеркнул во время встречи первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик.

Реализацию проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" положительно оценил и его руководитель со стороны Всемирного банка Эндрю Митчелл. В ближайшие дни вместе с другими специалистами группы Всемирного банка он ознакомится с ходом строительства лесосеменных комплексов, а также работой лесозаготовительной техники отечественного и зарубежного производства.

Всего в реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны.-0-