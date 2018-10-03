Ведущие бизнес-инкубаторы России и Эстонии поделятся опытом на форуме в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Лучшие практики успешных бизнес-инкубаторов и акселераторов: российский опыт" пройдет 4 и 5 октября в столичном бизнес-клубе "Имагуру", сообщили БЕЛТА организаторы.

Руководители ведущих бизнес-инкубаторов Москвы, Санкт-Петербурга и Таллина в формате семинара поделятся с белорусскими коллегами опытом, как построить свое дело на помощи в развитии чужого бизнеса.

"Во всех регионах нашей страны работают 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей. Каждое из этих учреждений оказывает бесплатные консультации, проводит обучение и обеспечивает необходимыми ресурсами предпринимателей во время их первых шагов к открытию собственной компании. И перечень таких учреждений скоро пополнится новыми", - отметили организаторы форума.

Среди более 100 участников семинара из Минска, областных центров и небольших городов будут не только руководители бизнес-инкубаторов, но и предприниматели, которые только собираются открыть такую организацию в своем городе, в частности в Глубоком, Барани, Чаусах и Кричеве. Создание и оснащение центров помощи предпринимателям происходит благодаря реализации совместного проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города".

Организаторами форума выступают Программа развития ООН и Министерство экономики Беларуси.-0-