"Великий камень" будет определяющим проектом в успешной реализации "Одного пояса и одного пути" - Ван Цишань

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" на глобальном уровне. Об этом заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань сегодня по итогам посещения индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.
Ван Цишань прибыл сегодня в Беларусь с первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности. По прилету он провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и направился в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где ознакомился с ходом реализации проекта.
"Великий камень" - это очень важный проект в развитии инициативы "Один пояс и один путь". Если получится здесь - то получится реализовать эту инициативу везде, в целом", - заявил Ван Цишань, резюмируя увиденное сегодня на площадке "Великого камня".
О работе по развитию парка и его перспективах к 2020 году зампредседателя КНР проинформировали глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн. Ван Цишань поделился своим видением перспектив "Великого камня".
"Надо думать и усиливать инвестиции в парк. В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР.-0-
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