"Великий камень" будет определяющим проектом в успешной реализации "Одного пояса и одного пути" - Ван Цишань

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" на глобальном уровне. Об этом заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань сегодня по итогам посещения индустриального парка, передает корреспондент БЕЛТА.

Ван Цишань во время посещения индустриального парка

Ван Цишань прибыл сегодня в Беларусь с первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности. По прилету он провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и направился в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где ознакомился с ходом реализации проекта.

"Великий камень" - это очень важный проект в развитии инициативы "Один пояс и один путь". Если получится здесь - то получится реализовать эту инициативу везде, в целом", - заявил Ван Цишань, резюмируя увиденное сегодня на площадке "Великого камня".

Ван Цишань во время посещения индустриального парка

О работе по развитию парка и его перспективах к 2020 году зампредседателя КНР проинформировали глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн. Ван Цишань поделился своим видением перспектив "Великого камня".

"Надо думать и усиливать инвестиции в парк. В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР.-0-

Ван Цишань во время посещения индустриального парка

Фото Геннадия Жинкова

Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе - Кобяков Ван Цишань прибыл сегодня с первым официальным визитом в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск его встречал Андрей Кобяков. Здесь же они провели переговоры.