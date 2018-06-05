Весенние полевые работы в Беларуси проведены успешно - Леонид Заяц

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние полевые работы в Беларуси проведены успешно, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на международной специализированной выставке "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы достаточно успешно провели весь фронт весенне-полевых работ. В сжатые сроки выполнили весь комплекс агротехнических мероприятий, направленных на посев зерновых и формирование урожая. Сейчас активно ведем заготовку травяных кормов. Заготовлено в совокупности уже более 3 млн т сенажа и силоса. Это выше уровня прошлого года", - сказал Леонид Заяц. Реальная заработная плата аграриев выросла на 14%, производительность труда - на 22%.

Вместе с тем министр обратил внимание на неблагоприятное влияние жаркой погоды на развитие сельхозкультур. "Мы принимаем меры, используем всю передовую практику с учетом климатических условий, чтобы получить хороший урожай", - заявил он.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-