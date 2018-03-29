29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам заинтересован в поставках белорусской техники и молочных продуктов. Перспективные поставки обсуждаются в ходе рабочего визита правительственной делегации Беларуси под руководством заместителя премьер-министра Владимира Семашко во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Владимир Семашко встретился с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, на которой стороны обсудили все сферы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Чан Дай Куанг тепло отзывался о своем визите в Беларусь в июне 2017 года и подчеркнул важность реализации договоренностей по итогам визита наряду с поддержанием высокого уровня уже налаженных политических и экономических отношений между Беларусью и Вьетнамом.

Во время визита во Вьетнам Владимир Семашко также провел переговоры с председателем Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Чунгом, в ходе которых состоялось обсуждение условий дальнейших поставок белорусских автобусов для столицы Вьетнама. Кроме того, вьетнамской стороной выражен интерес к сотрудничеству по линии поставок широкого спектра белорусской автомобильной техники, молочных продуктов и лекарственных препаратов, создания на территории Вьетнама совместных предприятий по производству данных товаров.

Визит заместителя премьер-министра во Вьетнам завершится 30 марта.

В состав белорусской делегации вошли руководители Министерства иностранных дел, Министерства промышленности, Президиума Национальной академии наук, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства юстиции, представители ведущих предприятий промышленной отрасли страны (Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, БелАЗ, "Белшина"), а также предприятия сельскохозяйственной сферы и другие.-0-