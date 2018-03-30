Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7% до $16,4 млрд

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-феврале привлечены внешние государственные займы на сумму $742,8 млн, в том числе $600 млн - еврооблигации, $104,6 млн - правительства России, $23,8 млн - МБРР, $14,1 млн - банков КНР, $0,3 млн - ЕБРР.

Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 64,8 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $175,3 млн - банкам КНР, $82,2 млн - правительству России, $7,3 млн - МБРР.

Государственный долг Беларуси на 1 марта составил Br41,4 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br791,5 млн, или на 1,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта составил Br9,2 млрд, увеличившись с начала года на Br70,9 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,8%.

За январь-февраль размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $63,3 млн. Погашено валютных государственных облигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную $51,8 млн.-0-