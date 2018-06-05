Вологодская область России закупит у МАЗа более 120 низкопольных автобусов

5 июня, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вологодская область России в ближайшее время закупит у Минского автомобильного завода более 120 низкопольных автобусов. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор российского региона Олег Кувшинников после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы заинтересованы в поставках низкопольных автобусов Минского автомобильного завода. Уже закупили 30 автобусов, еще планируем закупить в ближайшее время более 120", - рассказал Олег Кувшинников.
В Вологодской области также откроется сервисный центр МАЗ. Соответствующее соглашение будет подписано сегодня на белорусском предприятии.
Свою продукцию в этот российский регион будет поставлять и Минский моторный завод. Она будет использоваться для совместного производства погрузчиков и экскаваторов. Первая партия белорусских двигателей уже отгружается на Череповецкий литейно-механический завод.
Продолжит поставки сельскохозяйственной техники в Вологодскую область "Амкодор". Кроме того, предприятие начнет реализовывать там лесозаготовительную технику. До этого в области продавались только импортные аналоги. "Мы договорились и об установке тренажера в техникуме города Сокол, чтобы готовить специалистов для работы в лесу на этой технике", - добавил губернатор.
По словам Олега Кувшинникова, в следующем году планируется закупка 20 тягачей МАЗ для создания транспортно-логистической компании. "Это перспективы. Переговоры об этом начинаются сейчас. Если мы достигнем договоренностей, то можем создать крупную транспортно-логистическую компанию по поставкам техники, продуктов, продовольствия, оборудования по коридору Центр - Северо-Запад России - Беларусь и через них в страны Евросоюза. Нам надо замещать технику скандинавских производителей, которая сейчас доминирует на дорогах Российской Федерации", - поделился планами руководитель региона.-0-
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