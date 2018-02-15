15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории ПВТ экспорт Парка высоких технологий превысил $1 млрд, сообщили БЕЛТА в Парке высоких технологий.

В 2017 году экспорт ПВТ составил $1 млрд 25 млн, рост по сравнению с 2016 годом на 25%. Общий объем производства Парка высоких технологий составил Br2 млрд 153 млн (более $1,08 млрд), рост по сравнению с 2016 годом 20%.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский отметил: "Взята психологическая планка. В 2016 году экспорт парка составил $820 млн. А в прошлом, 2017 году, он вырос на 25% и впервые в истории превысил $1 млрд. Одновременно и общий объем производства также впервые превысил $1 млрд при росте 20%. Ключевой фактор успеха один. Еще в начале прошлого года был очень ясный сигнал от Президента ИТ-сообществу - работайте свободно и спокойно, зарабатывайте для себя и для страны. Государство нигде не будет мешать вам, а всюду, где может, поможет. За словом последовало дело. Президент поручил разработать новый декрет. В него вошло все, что предлагало ИТ-сообщество. Декрет был подписан. ИТ-индустрия очень тонко почувствовала это доброе и действительно искреннее отношение государства. И вот результат - впервые в истории ПВТ экспорт парка превысил $1 млрд. Это успех не только для ПВТ, это успех для всей страны, так как этот $1 млрд пришел в Беларусь, в нашу экономику. Сегодня новый декрет открывает новые возможности, а значит, бог даст, будут и новые успехи".

В 2017 году в ПВТ создано 5160 новых рабочих мест, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. На конец 2017 года в компаниях ПВТ работали 32,6 тыс. человек. Также за прошедший год резидентами ПВТ разработано и внедрено современных ИТ-решений для отечественных предприятий и организаций на сумму Br172,6 млн. Это на 104% больше, чем в 2016 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2017 года подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Документ не только создал особые условия для отечественной ИТ-сферы, но и дал весомые конкурентные преимущества нашей стране в области применения передовой технологии блокчейн, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта.-0-