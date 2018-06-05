Все требования к работе транспорта на рынке СНГ должны быть унифицированы - Сивак

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все требования к работе транспорта на рынке СНГ должны быть унифицированы. Такое мнение на VIII сессии отраслевых советов Координационного транспортного совещания государств - участников СНГ в Минске высказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь является принимающей стороной нынешней сессии. "Сегодня здесь собрались специалисты в сфере транспорта, которые более детально рассматривают проблемные вопросы в наших странах. Транспорт - это такая отрасль, где придумать исключительно свои законы невозможно, потому что для транспорта не существует границ. И все требования к работе на этом рынке должны быть унифицированы", - подчеркнул он.

Анатолий Сивак рассказал, что на мероприятии в Минске обсуждаются такие темы, как безопасность на транспорте, информатизация этого сектора, вопросы подготовки специалистов, которые смогут работать не только в Беларуси, но и в странах-партнерах.

Председатель исполнительного комитета Координационного транспортного совещания стран - участниц СНГ Александр Давыденко отметил, что подобные встречи являются очень важными, потому что специалисты могут детально обсудить конкретные вопросы в своей области. "Границы имеют геополитическое понятие, а для транспорта границ не должно быть. Вернее, чем меньше их будет - тем лучше, над этим транспортники и работают", - заявил он.

По словам Александра Давыденко, в рамках Координационного транспортного совещания работает шесть советов. К ним относятся советы по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту, по безопасности на транспорте, по информатизации на транспорте, по морскому и внутреннему водному транспорту, по международным транспортным коридорам, по образованию и науке. "Каждым из них сегодня обсуждались свои проблемы, в частности, вопросы безопасности, ведь защита людей и грузов всегда в центре внимания. И тут важна унификация транспортного законодательства каждой страны, входящей в СНГ. Цифровые технологии, которые внедряются в нашем секторе - тоже большой вопрос. Нам надо решить, как вместе работать в этой части, чтобы ускорить движение грузов и обеспечить безопасность перемещения пассажиров", - констатировал он.

Координационное транспортное совещание государств - участников Содружества Независимых Государств (КТС СНГ) образовано в соответствии с соглашением о принципах и условиях взаимоотношений в области транспорта от 30 декабря 1991 года и является органом отраслевого сотрудничества СНГ в сфере морского, автомобильного и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов на территориях стран СНГ во взаимодействии с другими отраслевыми советами в области транспорта. Среди основных задач КТС СНГ - содействие формированию общего транспортного пространства государств СНГ, установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, содействие разработке и реализации согласованной системы правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры.-0-