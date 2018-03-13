Всемирный банк дополнительно выделит Беларуси 12 млн евро на развитие лесного сектора

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк дополнительно профинансирует проект "Развитие лесного сектора в Республике Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

Дополнительное финансирование проекта предусмотрено в 12 млн евро. Современные методы ведения лесного хозяйства, лесовосстановление и расширение лесных площадей помогут белорусскому лесному сектору адаптироваться к изменению климата, ураганам и вредителям.

"Климат меняется, и белорусское лесное хозяйство должно адаптироваться к новым погодным условиям. Данный проект поможет Беларуси справиться c последствиями экстремальных погодных явлений, таких как мощный ураган летом 2016 года, который повредил 14 000 гектаров леса, - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. - Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса".

Допфинансирование позволит увеличить масштабы отдельных мероприятий, инициированных при первоначальном проекте. Планируется создание двух дополнительных лесопитомников в Могилевской и Гродненской областях и приобретение лесной техники и оборудования. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет усовершенствовано шесть лесопитомников - по одному в каждой области Беларуси.

"Увеличение мощностей лесопитомников обеспечит посадочный материал, необходимый для восстановления поваленных ветром и поврежденных иным способом лесов, а также поможет Беларуси в создании и управлении более устойчивыми к климату лесами, - сказал руководитель проектной группы Всемирного банка Эндрю Митчелл. - Кроме того, мероприятия проекта "Развитие лесного сектора в Республике Беларусь" помогут повысить эффективность лесоводства, определить правильные видовые составы лесных пород и повысить качество посадочного материала, что станет надежной основой для лесовосстановления".-0-