20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк планирует направить более $500 млн до конца 2022 года на реализацию проектов в Беларуси, сообщил сегодня журналистам исполнительный директор Совета директоров Всемирного банка Франциск Годтс после встречи с министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет исполнительных директоров будет рассматривать рамочную стратегию партнерства с Беларусью на ближайшие 4-5 лет - на период с 2018 по 2022 год. Эта программа более чем на $500 млн, она будет включать в себя проекты, направленные на реализацию Целей устойчивого развития ООН", - пояснил Франциск Годтс. Рассмотрение рамочной стратегии Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы намечено на 27 марта.

Представитель Всемирного банка отметил, что сотрудничество с Беларусью в последние годы развивается очень активно. "Сейчас у нас достаточно широкая программа и разнообразные проекты в сфере энергетики, образования и так далее. Еще один элемент работы - развитие частного сектора. В структуре Группы Всемирного банка есть разные организации, в том числе Международная финансовая корпорация. Она как раз и нацелена на оказание помощи частному сектору, развитие которого является важным аспектом, потому что содействует занятости населения", - подчеркнул он.

Франциск Годтс рассказал, что на встрече с Владимиром Зиновским обсуждалось несколько вопросов, в том числе и реализация Целей устойчивого развития. Он напомнил, что находится с визитом в Беларуси в рамках участия в региональном форуме национальных координаторов по достижению целей устойчивого развития из государств Европы и СНГ, который пройдет в Минске 21-22 февраля. "Мне кажется, что это событие очень важно для вас, потому что на форуме Беларусь сможет выразить свою позицию относительно достижения Целей устойчивого развития и тех усилий, которые страна предпринимает в этом направлении", - заявил исполнительный директор Совета директоров Всемирного банка.

Владимир Зиновский во время встречи также отметил важность обсуждения такой темы, как достижение ЦУР. "Завтрашний форум - очень важное мероприятие, особенно для Министерства экономики, которое отвечает за программу социально-экономического развития государства. Беларусь всецело привержена осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркнул министр. Он отметил, что в рамках разработки одного из важнейших документов страны - Стратегии устойчивого развития до 2035 года - правительство планирует имплементацию 17 целей экономической, социальной и экологической направленности Повестки дня ООН. Владимир Зиновский особо подчеркнул, что через все программные документы, начиная с этого года, будет "красной нитью" проходить идеология устойчивости, принятая ООН.

"Хочется подчеркнуть, что огромный вклад в реализацию Целей устойчивого развития вносит Группа Всемирного банка. Вы оказываете финансовую поддержку ряду стран при реализации инвестиционных проектов, направленных на решение задач ЦУР. Мы высоко ценим вашу поддержку и по финансированию ряда проектов в Беларуси", - констатировал министр экономики. Владимир Зиновский подчеркнул, что белорусское правительство рассчитывает на дальнейшее расширение деятельности Всемирного банка в Беларуси, в том числе и в таких сферах, как здравоохранение и образование. "Со стороны Минэкономики хотелось бы заверить, что мы приложим все усилия для закрепления достигнутых в последнее время положительных тенденций в нашей совместной работе", - заявил он.

Акционерами Всемирного банка являются правительства 189 государств-членов, которые управляют Всемирным банком через Совет управляющих. Он на ежегодной основе проводит заседания для принятия отдельных решений функционирования банка. Часть функций Совет управляющих делегирует Совету директоров (например, принятие решения о финансировании инвестиционного проекта). Эти органы принимают все основные решения в рамках организаций.

Беларусь является членом Всемирного банка с 1992 года. В Совете управляющих управляющим от страны является первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, заместителем управляющего - министр экономики Владимир Зиновский. В Совете директоров Беларусь представлена в группе, включающей в себя помимо Беларуси Австрию, Бельгию, Чехию, Венгрию, Косово, Люксембург, Словакию, Словению и Турцию. Франциск Годтс занимает должность исполнительного директора данной группы с 1 ноября 2014 года.

За весь период сотрудничества (1992-2017 годы) Всемирный банк инвестировал около $1,7 млрд в ряд значимых инфраструктурных и социальных проектов в Беларуси. По состоянию на 1 февраля действующий портфель Всемирного банка включает 8 инвестиционных проектов с заемным финансированием на общую сумму $775,8 млн и 2 гранта на общую сумму $7,3 млн.-0-