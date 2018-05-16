ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8%

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-апреле 2018 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br35,6 млрд, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-апреля 2017 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2018-го по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,3%.-0-
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