ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8%

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-апреле 2018 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br35,6 млрд, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-апреля 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2018-го по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,3%.-0-