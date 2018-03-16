16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 5,6%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национального статистического комитета.

Объем ВВП в текущих ценах составил Br17,2 млрд, или в сопоставимых ценах 105,6% к уровню января-февраля 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,2%.-0-