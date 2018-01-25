ВВП в ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,8%

25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,8%. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола, приуроченного к переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, передает корреспондент БЕЛТА.
"За девять месяцев 2017 года уровень ВВП в ЕАЭС вырос на 1,8%, объем промышленного производства вырос на 2,5%, сельхозпроизводство - на 3,2%", - констатировал Кубанычбек Омуралиев.
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