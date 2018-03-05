Законодательный акт о работе рынка проблемных активов будет подготовлен до 1 января 2019 года

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексный законодательный акт о работе рынка проблемных активов будет подготовлен в Беларуси до 1 января 2019 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов" от 27 февраля 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ответственными должностными лицами по организации подготовки документа назначены первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.

Акт будет определять экономические, законодательные и институциональные условия функционирования рынка проблемных активов, а также общий правовой режим деятельности участников рынка, предусматривающего в том числе расширение компетенции Агентства по управлению активами.

Ответственным должностным лицам поручено утвердить составы участников групп по подготовке документа и график работы над законодательным актом.-0-