Законодательный акт о работе рынка проблемных активов будет подготовлен до 1 января 2019 года

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексный законодательный акт о работе рынка проблемных активов будет подготовлен в Беларуси до 1 января 2019 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №158/4 "О некоторых вопросах формирования рынка проблемных активов" от 27 февраля 2018 года, которое опубликовано на
Ответственными должностными лицами по организации подготовки документа назначены первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.
Акт будет определять экономические, законодательные и институциональные условия функционирования рынка проблемных активов, а также общий правовой режим деятельности участников рынка, предусматривающего в том числе расширение компетенции Агентства по управлению активами.
Ответственным должностным лицам поручено утвердить составы участников групп по подготовке документа и график работы над законодательным актом.-0-
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