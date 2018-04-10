Завод "БЕЛДЖИ" в апреле увеличит производство до 1 тыс. автомобилей в месяц

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод "БЕЛДЖИ" в апреле текущего года увеличит производство до 1 тыс. автомобилей в месяц. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Проектная мощность "БЕЛДЖИ" - 60 тыс. автомобилей в год, то есть в месяц нужно научиться производить и продавать 5 тыс. Производство развивается, решено множество организационных, кадровых вопросов. В январе-феврале произвели 260 автомобилей, в марте - 500, в апреле должны произвести 1 тыс. Темпы растут, и самое главное, что складские запасы постепенно уменьшаются", - сказал Владимир Семашко.

По его словам, к концу текущего года завод планирует выйти на производство 2 тыс. автомобилей в месяц. По итогам 2019 года стоит задача произвести 25 тыс. автомобилей, в 2020 -м - 35 тыс. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году.

Вице-премьер отметил, что когда объемы производства достигнут 25-35 тыс. авто в год, на предприятии потребуется организация двухсменной работы. "Необходимо набирать, учить людей, повышать компетенцию в автомобилестроении. Такую непростую задачу думаем, что решим", - резюмировал Владимир Семашко.-0-