Арсенал огнестрельного оружия изъят у организатора нелегальной охоты в Осиповичском районе

23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичском и Дрибинском районах во время спецмероприятия "Арсенал" у местных жителей обнаружены и изъяты более десятка едениц незаконного огнестрельного оружия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич.

Восемь незарегистрированных ружей и ружейный ствол изъяли во время рейда госинспекторы и милиция в Осиповичском районе. Добровольно сдал двуствольное ружье житель Осиповичей. Сельчанин из деревни Житин две "нелегалки" утаил, однако ружья все равно нашли - в сарае под шифером и под шкафом в доме. Кроме того, мужчина хранил у себя в гараже около десятка рыболовных сетей общей длиной 740 м. В итоге - два административных протокола с крупным штрафом.

Однако больше всего опасных находок правоохранители обнаружили в д. Сухлово. По имеющейся информации, один из ее жителей - организатор нелегальной охоты. Мужчине принадлежат четыре дома в деревне. В том, где он непосредственно проживает, ничего запретного не оказалось, но в другом нашли спрятанное в диване двуствольное ружье, а в шкафу - еще один ружейный ствол. В соседнем бесхозном доме, к которому был проложен электрокабель и вели следы, найдены три "серых" ствола, спрятанных возле сундука, а под половицами - тайник с порохом и нарезными патронами. В доме поблизости, также заброшенном, обнаружили еще одно ружье, укрытое под матрасом. По данным фактам проводится разбирательство, мужчина заключен под стражу.

В Дрибинском районе у местного жителя обнаружили четыре единицы незарегистрированного нарезного огнестрельного оружия с оптическими прицелами, штык и патроны. По словам старшего инспектора по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома Сергея Мироненко, в ходе предварительного разбирательства владелец незаконного арсенала пояснил, что составные части указанного оружия он обнаружил более десяти лет назад в одном из домов нежилой деревни на территории района, после чего восстановил их и привел в пригодное для стрельбы состояние. Также им добровольно выдано незарегистрированное гладкоствольное оружие. К слову, он является владельцем зарегистрированного гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза. За незаконные действия в отношении оружия правонарушителю грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 12 лет.

"В случае добровольной сдачи незарегистрированного оружия граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности", - напомнил Владимир Синкевич.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома.