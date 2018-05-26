Автобус столкнулся с фурой в Гомеле

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дежурной части УГАИ МВД.

Авария произошла днем на пересечении ул. Интернациональной и Фрунзе. "Проводится проверка. Информации о пострадавших нет", - сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пассажирский автобус МАЗ во время выполнения поворота на перекрестке врезался в фуру. Специалисты выясняют дорожную ситуацию, кто из водителей нарушил правила дорожного движения.-0-