Автомобиль попал под поезд в Добрушском районе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом переезде недалеко от деревни Красная Буда в Добрушском районе вечером 3 марта автомобиль попал под поезд. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в дежурной части управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в сложных погодных условиях - была сильная метель и слабая видимость. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.-0-