Автомобильный аферист из Лунинца скрывается от кредиторов и милиции

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области устанавливают жертв и местонахождение автомобильного афериста из Лунинца, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Схемы обмана 32-летний житель райцентра придумывал самые разные. В частности, он предлагал услуги по аренде лимузина, получал задаток и исчезал. Мужчина также приобретал автомобиль в рассрочку, оплачивая сумму первоначального взноса, а в последующем продавал автомобиль. Мошенник брал у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей товары, обещая расплатиться в ближайшее время, но деньги так не выплачивал.

От действий лунинчанина пострадали несколько человек. Сотрудники уголовного розыска Лунинецкого РОВД устанавливают дополнительные факты его преступной деятельности. В РОСК в производстве находится возбужденное в отношение него уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.

Лунинчанин скрывается от органов уголовного преследования, он объявлен в межгосударственный розыск. Милиция просит всех пострадавших либо располагающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого позвонить в отделение уголовного розыска Лунинецкого РОВД по телефонам: +375 29 6193307, 8 (01647) 2 13 54.-0-