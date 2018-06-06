6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция вскрыла механизм создания фирм-фантомов в Солигорске, сообщили БЕЛТА в КГК.

Ущерб от действий злоумышленников в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил Br270 тыс. Чтобы скрыть мошенничество, они вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний. Подставным лицам выплачивался "гонорар" от $100 до $300, их сопровождали в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения.

После создания лжеструктуры организаторы получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами и имели возможность оформлять фиктивные бухгалтерские документы, распоряжаться поступающими на счета деньгами.

"Для привлечения клиентов из реального сектора экономики злоумышленники "рекламировали" в определенных кругах свои услуги по оказанию содействия в уходе от уплаты налогов. При этом особый акцент делали на своем ноу-хау, которое будто бы позволяло гарантированно оставаться вне поля зрения финансовой милиции", - рассказали в КГК.

После оформления фиктивных документов о якобы совершенной сделке на расчетные счета подконтрольных фирм-фантомов поступали денежные средства, впоследствии их, как правило, обналичивали и возвращали клиенту за минусом оплаты своих услуг (3-5% в зависимости от суммы). Проведение подложных документов по бухгалтерии реальных фирм давало возможность клиентам завышать затраты и тем самым уменьшать налогооблагаемую базу, что приводило к уклонению от уплаты налогов в бюджет.

Во время проверок изъяты бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, пластиковые банковские карты. Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.-0-