Белоруска пыталась подкупить таможенника для прекращения административного процесса

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска пыталась подкупить сотрудника Оперативной таможни с целью прекращения административного процесса. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

38-летняя гражданка Беларуси, назначив встречу с сотрудником таможни на автомобильной стоянке возле одного из торговых комплексов Минска, намеревалась передать ему Br2 тыс. Таможенник оперативно принял необходимые меры по пресечению данной попытки. На место прибыли сотрудники подразделений собственной безопасности таможенных органов и Министерства внутренних дел, которые задержали женщину с поличным.

Белоруска, являясь действующим директором коммерческого предприятия, зарегистрированного на территории Минской области, намеревалась передать таможеннику денежные средства в обмен на непривлечение к административной ответственности.

Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП за незаконную реализацию в торговом центре Жодино одежды и обуви стоимостью порядка Br37 тыс. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара.

По факту передачи незаконного денежного вознаграждения Первомайским РОСК Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК. Проводится расследование.-0-