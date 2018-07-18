Белорусский альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альпинист погиб, сорвавшись во время восхождения на Эльбрус, спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова.

Согласно предварительной информации, погибший - гражданин Беларуси.

Для спуска тела альпиниста с высоты 4100 м будет привлечен вертолет МЧС России.

Накануне вечером поступила информация, что в ущелье Безенги упал альпинист, который совершал восхождение в составе группы из пяти человек из Беларуси. Поиски начались 17 июля, но были приостановлены в связи с наступлением темноты. Сегодня спасательная группа продолжила поиски. -0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.