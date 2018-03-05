Бесхозная сумка стала причиной эвакуации 40 человек из Брестской областной больницы

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной больнице из-за бесхозной сумки проводилась эвакуация персонала и посетителей, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Звонок в дежурную часть поступил 3 марта в 12.20. Очевидец сообщил правоохранителям, что в холле больницы вблизи гардероба под скамьей находится бесхозная сумка. Проводилась эвакуация 40 человек. Выбывшие на место сотрудники саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили.

Как выяснилось, владелицей сумки оказалась 68-летняя пенсионерка из Кобринского района. Свои вещи она оставила, чтобы проведать родственника в учреждении здравоохранения.-0-