Бесправник из Ольшан при задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Столинского района, трижды судимый за вождение в состоянии опьянения, оказал сопротивление сотрудникам милиции при задержании, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 27-летний мужчина в 2011 году был осужден по ч.1 ст.317-1 УК (вождение в состоянии опьянения). При этом в 2013 и 2014 годах в отношении него возбуждались уголовные дела за неисполнение приговора. Имея непогашенную судимость, 17 марта он вновь сел за руль. Инспекторы ГАИ задержали его, когда он на автомобиле "Ауди" ехал в агрогородок Ольшаны. Кроме того, в тот же день фигурант не подчинился законным требованиям сотрудника органов внутренних дел и применил в отношении него насилие.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст.417 (неисполнение приговора суда о лишении права управления транспортом) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК, которые соединены в одном производстве. К сельчанину применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-