Более 120 пожаров в экосистемах Беларуси ликвидировано за минувшие сутки

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки ликвидирован 121 пожар в экосистемах, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 21 апреля до 6.00 22 апреля ликвидировано 52 лесных пожара на общей площади 148,965 га, 1 торфяной пожар на площади 0,1 га и 68 пожаров травы и кустарников на общей площади 11,372 га. Для ликвидации самых крупных была задействована авиация МЧС: работали вертолеты Ми-8", - сообщили в МЧС.
В частности, спасатели устранили лесной пожар на общей площади 60 га на территории Миловидского лесничества ГЛХУ "Барановичский лесхоз" возле деревни Миловиды Барановичского района Брестской области. В его ликвидации от МЧС были задействованы 9 единиц техники и 19 работников, от лесничества - 15 единиц техники и 68 человек. Вертолет Ми-8 осуществил 9 сбросов воды. Помощь спасателей потребовалась и при тушении пожара на территории Хоростовского лесничества ГЛХУ "Старобинский лесхоз" возле деревни Хоростово Солигорского района Минской области.
Также сообщается об обнаружении лесного пожара на территории Пасекского и Горковского лесничеств ГЛХУ "Стародорожский лесхоз" возле деревни Селище и поселка Пролетарский Стародорожского района Минской области. К ликвидации пожара также привлекалась авиация. По состоянию на 6.00 22 апреля его площадь составляет 13 га.-0-
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