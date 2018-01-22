Более 18 т груш под видом детского пюре пытались перевезти через белорусско-российскую границу

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники совместно с сотрудниками Лиозненского РОВД пресекли попытку перемещения по территории Евразийского экономического союза партии груш под видом детского пюре, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В ходе специального мероприятия вблизи госграницы с Россией было приостановлено движение грузового транспортного средства. В соответствии с документами в автопоезде перемещался товар "детское пюре". Однако в результате дальнейшей проверки установлено, что фактически в грузовом отсеке находилось более 18 т свежих груш. Документы на фрукты у водителя отсутствовали.

Партия груш общей стоимостью свыше Br67 тыс. изъята. Витебской таможней начат административный процесс.-0-