Более 770 человек эвакуировали из гимназии Фаниполя из-за пожара

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за начавшегося в подвале пожара из гимназии в Фаниполе эвакуировали более 770 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня в 14.00 спасатели получили сообщение о дыме из подвала учебного корпуса гимназии на ул.Комсомольской. Задымление обнаружили очевидцы. "Уже через 4 минуты на месте вызова были работники МЧС. Они совместно с персоналом учебного заведения эвакуировали 772 человека - 712 детей, 60 взрослых. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
Оставшиеся занятия были отменены, 2 октября гимназия будет работать в штатном режиме.
Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС. Его причина устанавливается.-0-
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