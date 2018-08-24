Более пяти часов работники лесной охраны тушат пожар в Полесском лесхозе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более пяти часов работники государственной лесной охраны тушат пожар в Полесском лесхозе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза

Крупное возгорание произошло сегодня на болотистой местности у деревни Ольманы Столинского района. "Площадь пожара пока уточняется. Однако, по информации Брестского производственного лесохозяйственного объединения, на момент прибытия первого подразделения из работников Полесского лесхоза очаг уже составлял 5 га. Обнаружить его удалось директору лесхоза во время патрулирования", - рассказали в пресс-службе.

Ситуацию существенно осложняет отсутствие лесохозяйственных дорог. Добраться до очага возгорания можно только пешком или на вездеходе. Кроме того, быстрому распространению огня способствует сильный ветер. На ликвидации пожара задействованы 18 работников Полесского лесхоза, а также вездеход. Своих работников на тушение пожара направили Столинский и Лунинецкий лесхозы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.-0-