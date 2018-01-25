Браконьеры застрелили лося-сеголетка в заказнике "Званец"

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Браконьеры застрелили лося-сеголетка в ландшафтном заказнике республиканского значения "Званец", сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Факт браконьерства был выявлен 18 января около 12.45. Рейдовая группа Кобринской межрайонной инспекции совместно с представителями заказника обнаружила в урочище Остров Язвин останки от лося сеголетка: голову, шкуру со следами от огнестрельных ранений, кости от задних и передних конечностей, внутренности. Так же рядом с останками были обнаружены следы обуви.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Дрогичинского РОВД. По факту незаконной добычи возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.-0-