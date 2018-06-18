Брестчанин спрятал в микроавтобусе более 26 кг жевательного табака

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза незадекларированной партии жевательного табака, сообщили БЕЛТА в таможне.
В республиканском пункте таможенного оформления "Песчатка" из Польши в Беларусь на микроавтобусе Opel Movano следовал 36-летний брестчанин. Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники обнаружили в салоне его автомобиля 670 баночек с жевательным табаком (снюсом) общим весом более 26 кг. Товар водитель пытался ввезти, сокрыв от таможенного контроля в технологических нишах под сидениями.
По предварительной оценке, стоимость груза составила более Br8,7 тыс. Товар изъят до решения суда. В отношении его владельца таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 (перемещение незадекларированных товаров с сокрытием от таможенного контроля) КоАП. -0-
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