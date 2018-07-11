11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники изъяли у россиянина 40 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сотрудники Брестской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост" выявили крупную сумму незадекларированной валюты. 54-летний гражданин России, пассажир автомобиля Ford, пересекавший границу по зеленому коридору, заявил таможеннику о том, что перемещает 8 тыс. евро. Во время таможенного контроля среди личных вещей было обнаружено еще 32 тыс. евро.
Перемещавшиеся с нарушением норм законодательства 40 тыс. евро изъяты до решения суда. Таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Беларуси.
Государственный таможенный комитет напоминает, что обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше $10 тыс. В соответствии с законодательством, при перемещении незадекларированных наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте $30 тыс., предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-
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