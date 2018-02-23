Бригадиры трех ферм в Крупском районе заставляли подчиненных покупать несуществующее молоко

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фермах ОАО "Кленовичи" в Крупском районе бригадиры заставляли подчиненных выписывать молоко в счет заработной платы. Как сообщили БЕЛТА в МВД, продукт рабочие получали лишь на бумаге.
Криминальная схема была придумана для сокрытия приписок производственных показателей по надою. В 2017 году она действовала на трех фермах хозяйства. Бригадиры обращались к прогульщикам и тем, кто приходил на работу в нетрезвом виде. "Под угрозой увольнения слесари, механизаторы, доярки и животноводы подписывали липовые документы о получении несуществующего молока. При этом вычеты из заработка были реальными", - сказал старший оперуполномоченный группы БЭП Крупского РОВД Алексей Шило.
С января по сентябрь на потерпевших было записано от 20 до 350 л, а один из руководителей по документам "продал" подчиненной более 1,3 т молока. На одной из ферм установлены восемь потерпевших, без ведома которых бригадир оформляла документы и проводила вычеты из зарплаты.
На трех фермах пострадали более двадцати человек, которым причинен ущерб на общую сумму около Br2,5 тыс. Виновные раскаялись в содеянном и начали возмещать потери. С их слов, скрывать таким образом приписки они решили из-за страха быть привлеченными к дисциплинарной ответственности.
В отношении бригадиров возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-
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