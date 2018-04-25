Бывшая председатель комитета экономики Гомельского облисполкома подозревается в коррупции

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая председатель комитета экономики Гомельского облисполкома подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
"Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома и иных граждан по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Противоправные действия выявлены сотрудниками 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси", - отметила официальный представитель.
Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства совершения коррупционного преступления.-0-
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