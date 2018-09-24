Бывшая заведующая ювелирным магазином подозревается в присвоении около Br30 тыс.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая заведующая минским ювелирным магазином подозревается в хищении около Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Обстоятельства хищения устанавливает Октябрьский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета. 33-летняя женщина в 2017 году работала в должности заведующей одним из магазинов по продаже ювелирной продукции. "Злоупотребляя своими служебными полномочиями, она от имени сотрудника магазина составила подложный документ об изъятии денег из кассы, чтобы после сдать их в банк. Однако фактически средства были присвоены, - рассказали в СК. - Недостача была обнаружена при инвентаризации. Таким образом было похищено около Br30 тыс.".

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). С подозреваемой взято обязательство о явке.

Допрашиваются свидетели, анализируется бухгалтерская документация, принимаются меры по поиску имущества для ареста в целях возмещения причиненного преступлением вреда.-0-