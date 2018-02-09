Бывший гендиректор Банковского процессингового центра приговорен к 6 годам колонии усиленного режима

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев приговорен к 6 годам колонии усиленного режима, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Приговор вынес сегодня суд Московского района Минска. Геннадий Зубарев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430, ч.4 ст.210 УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, проинформировала Юлия Ляскова.

Второй фигурант этого дела, гражданин Латвии, признан виновным в даче взятки (ч.2 ст.431 УК Беларуси). Он получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщалось, Геннадию Зубареву вменялось несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Кроме того, как следует из обвинения, Геннадий Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более Br414 тыс. посредством их перевода на расчетный счет подконтрольной ему ООО "Картсервис", а в последующем - на счет также подконтрольной ITI CORPORATION. Тем самым обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст.210 УК Беларуси.

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года. Находясь в Беларуси, Литве, Латвии, Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше $265 тыс. за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение оборудования (банкоматов) марки NCR, расходных материалов, услуг, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию. А с апреля 2013 по февраль 2014 года он принял денежные средства на общую сумму свыше $408 тыс. за приобретение центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему марки Verifon.-0-