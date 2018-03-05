Бывший главврач Гомельской городской поликлиники обвиняется во взяточничестве

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска рассматривает уголовное дело в отношении бывшего главного врача и бывшего заведующего централизованной биохимической лабораторией Гомельской центральной городской поликлиники, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый фигурант заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.430 УК.

Экс-главврач, как и его бывший подчиненный, обвиняются в крупных взятках. Как следует из обвинения, оглашенного прокурором, руководитель поликлиники подписал договоры об оказании одной из коммерческих организаций безвозмездной спонсорской помощи с последующей гарантией приобретения исключительно у нее реагентов под поставленное оборудование. Учреждение здравоохранения получило от коммерческой организации анализаторы. Причем в поликлинике уже было аналогичное оборудование, но его работа была обеспечена не в полном объеме.

Обвиняемому было достоверно известно, что частная компания фактически является монополистом на поставку реагентов к этому медоборудованию. Всего с 2014 по апрель 2017 года у поставщика были закуплены реагенты на сумму более Br52 тыс. За это руководитель поликлиники принял от представителей коммерческой организации незаконные денежные вознаграждения. Один из эпизодов произошел 29 декабря 2016 года: находясь в своем рабочем кабинете, главврач получил от ведущего специалиста по продажам взятку в размере 2,5 тыс. евро. Как признался обвиняемый на допросе, накануне Нового года к нему в кабинет пришла представитель организации, поздравила с наступающим праздником, после чего у стола оставила пакет - сувенир от компании. К концу дня главврач проверил содержимое. В пакете оказалась бутылка спиртного, которую он передарил, а также конверт с 2,5 тыс. евро. Деньги он оставил себе - "проявил слабость".

Позже, 12 апреля 2017 года, главврач принял от директора коммерческой организации $800.

Сам обвиняемый вину признает полностью. Что касается его бывшего подчиненного, который также обвиняется в двух фактах получения взяток, по одному из эпизодов он вину признает в полном объеме, по второму виновным себя не считает.-0-