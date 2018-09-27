Бывший первый замдиректора издательства Белорусского Экзархата приговорен к 7 годам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему первому замдиректора издательства Белорусского Экзархата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Суд Заводского района Минска приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества.

Как следует из обвинения, с 1 сентября 2010 года по 17 октября 2014-го, используя свои служебные полномочия, первый замдиректора завладел денежными средствами издательства на сумму Br1,2 млн. Он также незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в д.Семково Минского района в уставный фонд ООО "СЕО". После госрегистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность этой коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО "СЕО" перешло право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Германии транспортных средств и иных товаров в адрес издательства и ООО "РУВПО" уклонился от уплаты Br212,6 тыс. таможенных платежей.-0-