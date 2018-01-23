Бывший руководитель могилевского подразделения БЖД обвиняется во взяточничестве

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший начальник Могилевской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги обвиняется во взяточничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Управлением СК по Минску завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки). "По данным следствия, мужчина с апреля 2016-го по октябрь 2017 года в Минске взял Br1950 у директора частной фирмы за благоприятное решение входящих в его компетенцию вопросов, - рассказала Марина Дранькова. - Деньги передавались должностному лицу за заключение договоров по ремонту оборудования, которое тормозилось, несмотря на ранее выигранный частной компанией тендер. При личной встрече руководители определились с размером вознаграждения в 5-10% от суммы сделки, после чего фирма получила необходимый объем работ".

Мужчина был задержан в октябре 2017 года в Минске после получения части взятки в размере Br1,6 тыс. К тому времени он уже не работал в дистанции пути. "Бывший руководитель в ходе расследования признал свою вину, находится под стражей. На его имущество - квартиру в Могилеве, автомобиль Toyota RAV4 и деньги - наложен арест. Директор частной компании от уголовной ответственности освобожден, так как добровольно заявил о передаче денежных средств в качестве взятки", - проинформировала Марина Дранькова.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-