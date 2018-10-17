Бывший управляющий минским рестораном занимался наркоторговлей

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали бывшего управляющего минским рестораном, который с мая занимался распространением наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД и бойцы спецподразделения "Алмаз" на съемной квартире в Минске задержали 27-летнего жителя одного из райцентров Брестской области. При обыске у него обнаружено около 880 г пара-метилэфедрона и 440 г гашиша.

Мужчина рассказал, что был управляющим минским рестораном, а примерно год назад у него случился конфликт с владельцем и пришлось уволиться. Первое время жил на сбережения, а затем начал искать работу. Однако никакие предложения его не удовлетворяли. Работать на интернет-магазин наркотиков начал с мая этого года. "Одним из решающих факторов стала обещанная зарплата в $10 тыс. в месяц. Естественно, таких денег он не получил. Расчет был в биткоинах, которые затем можно было конвертировать в любую валюту и перевести на "зарплатную карточку", предоставленную магазином. Забрал ее мужчина в одной из закладок", - рассказали в УВД. Наркотики он раскладывал преимущественно в лесопарковых зонах Минска, где катался на своем велосипеде.

Кроме наркотиков в квартире были обнаружены приспособления и материалы для их фасовки. Жилье дилер снимал вместе с двумя молодыми людьми. Они до самого последнего момента даже и не подозревали, что он связан с наркотиками.

Советским (Минска) РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта). Оперативники наркоконтроля УВД Миноблисполкома устанавливают его возможных соучастников.-0-

Фото УВД Миноблисполкома