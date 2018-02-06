Четверо жителей Ивацевичей осуждены за серию инсценированных ДТП

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивацевичского района огласил приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, которые обвинялись в инсценировке серий ДТП, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Ивацевичского района Яна Дробыш.

Все обвиняемые - молодые люди в возрасте до 30 лет. По данным следствия, друзья инсценировали ДТП с целью получения страховых выплат. "Аварии" с участием автомобилей "Хонда", "Мазда", "Фольксваген", "Пежо", ВАЗ происходили на территории разных районов Брестской области. Правоохранители собрали доказательства по четырем фактам мошенничества, в результате которых страховым компаниям был причинен ущерб на общую сумму Br66,5 тыс.

В ходе следствия трое участников криминального квартета полностью возместили вменяемый им причиненный ущерб на Br49,2 тыс.

Самый старший из группы, местный житель 1988 года рождения, признан виновным по ч.3, ч.4. ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой либо в особо крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Мужчины 1989 и 1991 годов рождения признаны виновными по ч.4 ст.209 УК. Они приговорены к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Четвертый участник группы 1992 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.209, и приговорен к двум годам лишения свободы без конфискации имущества. К этим трем осужденным применена отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-