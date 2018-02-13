Четыре квадроциклиста-нарушителя выявлены во время рейда в Минском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре квадроциклиста-нарушителя выявлены во время специальных рейдовых мероприятий в Минском районе, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника УВД Минского облисполкома Виталий Козлов, передает корреспондент БЕЛТА.

Целенаправленную рейдовую отработку по выявлению и пресечению нарушений законодательства владельцами мотовездеходов (квадроциклов) и аналогичных транспортных средств провело УВД Минского облисполкома на территории Минского района в прошедшие выходные. Кроме сотрудников Госавтоинспекции в рейдах участвовали наряды патрульно-постовой службы, участковые инспекторы милиции. Упор был сделан на установлении физического состояния водителей квадроциклов, проверку документации на технику. Проводилась также разъяснительная работа по поводу необходимости соблюдения ПДД и недопустимости заездов на сельскохозяйственные угодья, порчи других насаждений. "В ходе рейдовых мероприятий были выявлены 4 водителя, нарушавших требования ПДД или природоохранного законодательства. В их отношении в рамках административного процесса проводятся проверочные мероприятия. Кроме того, их средства передвижения помещены на охраняемую стоянку Боровлянского отдела милиции Минского РУВД: водители либо не имели на них документов, либо возникали подозрения в подлинности идентификационных номеров техники", - рассказала Виталий Козлов.

По фактам передвижения техники по полям землепользователям будет направлена вся необходимая информация для того, чтобы они подали заявления о привлечении нарушителей к административной ответственности по статье 10.8 КоАП (уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений). Аграриям рекомендовано установить причиненный ущерб для дальнейшего его возмещения.

Виталий Козлов обратил внимание, что нынешней зимой, впрочем, как и в прошлом году, представители сельхозпредприятий обращаются в органы внутренних дел по поводу вреда, который наносят угодьям водители квадроциклов. Случаи заездов на поля по-прежнему имеют место. Больше всего нареканий на недисциплинированность водителей этих транспортных средств поступает со стороны аграриев Минского района.

В УВД настоятельно рекомендует водителям квадроциклов соблюдать установленные правила. Эти машины по своими техническими характеристиками и особенностями конструкции не предназначены для участия в дорожном движении. Их владельцы должны выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде, сельскохозяйственным угодьям. Действиям лиц, не соблюдающих данные требования, Госавтоинспекцией и другими государственными органами дается правовая оценка.

Рейдовая работа по предупреждению нарушений со стороны водителей такой техники на территории Минского района и в других районах будет продолжена. С водителями и далее будет проводиться профилактическая работа, а нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.-0-