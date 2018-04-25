25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дачник из Минска умер у железнодорожной станции в Смолевичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел сегодня у станции Домашаны. "В 11.10 в оперативно-дежурную службы Смолевичского РОВД поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Домашаны мужчине стало плохо и он упал. Выяснилось, что мужчина скончался. Его личность была установлена - это минчанин 1939 года рождения, местный дачник", - рассказали в милиции.-0-